Iris Klein: Geheimnis enthüllt! Daniela Katzenberger packt aus

Daniela verrät ein Geheimnis

Auf Instagram teilt Daniela ein Foto von sich aus alten Tagen. Darauf grinst sie frech in die Kamera und sieht in ihrem bunten Outfit einfach bezaubernd aus. „Da bin ich ungefähr in Sophias Alter“, schreibt die 33-Jährige dazu. „Man beachte den Nagellack. Meine Mutter hat mir letztens erzählt, dass das viele andere Muttis total ka**e fanden, dass ich dem Alter lackierte Fingernägel hatte... Aber damals, ich zitiere sie: ‚Musste man sich das schei* Gemotze nicht noch zusätzlich im Internet reinziehen‘.“