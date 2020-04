Iris Klein: Großes Drama auf Mallorca!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei , ihrer Halbschwester und Mama . Obwohl sich Iris nichts sehnlicher wünscht, als eine Versöhnung zwischen ihren Töchtern, wollen die sich einfach nicht vertragen...

Iris Klein wünscht sich in wenig Frieden

Wie Mama Iris Klein in der -Doku "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca erklärt, kann sie einfach nicht verstehen, warum sich ihre beiden Töchter nicht vertragen können. So vertritt sie die Meinung: "Alles, was ich mir zu meinem Geburtstag gewünscht habe, war, dass meine Kinder alle an einem Tisch sitzen." Doch die Realität sah leider ganz anders aus: "Das zerrüttet die Familie. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher als Friede, Freude, Eierkuchen – dass es wieder so wird, wie es damals war." Oh je! Iris geht sogar so weit, dass sie alle Register zieht, um ein wenig Harmonie zu bekommen...

Iris hat genug

"Soll ich denn zweimal für euch sterben?", habe sie die Töchter gefragt, "weil die eine an der Beerdigung nicht kommen kann?" Autsch! Ob Jenny und Danni dadurch zur Besinnung kommen? Wir können definitiv gespannt sein, wie es im Katzenberger-Frankauser-Klein-Clan weiter geht...

