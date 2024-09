Iris Klein: Heftige Summe! So viel Geld muss sie Peter nach der Scheidung überweisen

Wie "Bild" berichtet, soll die Scheidung im November stattfinden. Zwei Termine stehen zur Auswahl und sobald Peter sich für einen davon entschieden hat, können die beiden ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Besonders pikant: Der 57-Jährige fordert 100 000 Euro von seiner Verflossenen. Und wie sie jetzt verrät, hat sie seinen finanziellen Forderungen auch zugestimmt! Sie wird 10 Zahlungen à 10 000 Euro auf sein Konto vornehmen.

Sie wolle ihm das Geld übrigens nur überweisen, "um Peter bei seinem Neustart mit Yvonne nach ihrem Liebes-Outing mit ihrer Wohnung in Berlin etwas zu unterstützen. Wir hoffen, die beiden geben nicht alles auf einmal aus." Rumms! Wir erinnern uns: Yvonne hat eine Wohnung für sich und Peter gekauft. "65 Quadratmeter am Ku’damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer, wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten. Wir gründen jetzt eine Wohngemeinschaft. Ich übernachte auch ständig bei ihm auf Mallorca. Ich muss mich ja revanchieren", sagt sie vor einigen Monaten.

Ob Peter sich wohl noch zu dem Seitenhieb seiner Ex äußern wird? Vielleicht sollten die beiden die Sache langsam wirklich ruhen lassen ...