Iris Klein: Jetzt schießt sie schon wieder gegen die Pochers!

Doch das wollte sich Amira nicht gefallen lassen. "Und ich würde mich zu Tode schämen, wenn meine Mutter im viel zu kleinem Sportklamöttchen den Hula-Hoop-Reifen schwingen würde. Aber leben und leben lassen, oder Iris?", kommentierte sie auf Instagram. Für Iris ein ganz klarer Fall von Bodyshaming. "Ich bin eine stolze Oma. Ich darf mit 53 so aussehen und ich darf eine Speckrolle haben. Es ist völlig in Ordnung. Und ich habe trotzdem kein Problem, bauchfrei zu gehen. Ich ziehe im Sommer auch einen Bikini an. Und ich gehe auch nackt in die Sauna", stellt sie klar. "Ich hoffe, dass ich den Pocher da niemals drin sehe..." Das beruht sicherlich auf Gegenseitigkeit...

