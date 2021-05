Iris Klein: Jetzt spricht sie über die Schwangerschaft!

In diesem Jahr haben schon einige Promi-Babys das Licht der Welt erblickt und es gibt noch so manch eine Dame, die voller Freude auf ihren Nachwuchs wartet. Dazu gehört auch Eva Benetatou. Die dunkelhaarige Schönheit kann es kaum erwarten, ihren kleinen Jungen in den Armen zu halten. Wenige Wochen vor der Geburt teilt sie deshalb einige tolle Fotos ihres Babybauch-Shootings mit den Fans. Bei dem Anblick kann sich auch Iris Klein nicht mehr zurückhalten...