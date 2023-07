Iris Klein: Kaum wiederzuerkennen! Ihre unglaubliche Transformation

Hier zehn Kilo abgespeckt, dort ein riesiges Tattoo auf dem Unterbauch, um die Kaiserschnitt-Narbe zu verdecken – ach ja, ein bisschen Lippenfiller, aber "nur die Oberlippe mit insgesamt 0,8 ml" und obendrauf ein Facelifting fehlen in der Sammlung natürlich nicht. Doch wer glaubt, das reicht – der irrt! Ein Ende der "Baumaßnahmen" – an dieser Stelle nochmal, pardon – also: Schluss mit dem Make-Over soll noch lange nicht sein. "Ich habe beschlossen, alles auszuprobieren. Ich werde noch einiges an mir ändern, weil es mir gefällt."

In Sachen Gefallen sind Kleins Follower in den sozialen Medien geteilter Meinung. Die einen feiern sie als "Phönix aus der Asche", andere verurteilen sie für ihren "Drang nach jüngerem und geilerem Aussehen". Am Ende? Geschmackssache. Wie die Einrichtung eines Hauses. Ob’s ihrem neuen Lover "Mr. T" gefällt? Oder darf er die Baustelle noch nicht betreten, weil sie wegen Ganzkörper-Sanierung vorübergehend geschlossen ist?