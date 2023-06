Iris Klein: Lästerattacke! Tochter Daniela Katzenberger bekommt ihr Fett weg

In der neuen Folge von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" sind Daniela und Ehemann Lucas Cordalis zu einer Charity-Veranstaltung in München eingeladen. Dafür hat sich die Katze extra in Schale geworfen. Doch ihr schwarzes Kleid mit XXL-Ausschnitt fällt bei ihrer Familie durch. Während Lucas es vorsichtig als "zu gewagt" bezeichnet, wird Mama Iris deutlicher. "Das lässt halt tief blicken. Das ist nicht die Venus-Messe!", poltert sie drauf los. Ein Unding für Daniela! "Aber ich bin doch auch keine Nonne. Das bin ich. Ich bin ja nicht im Kloster. Wir sind ja hier nicht bei Sister Act", rechtfertigt sie sich - und stolziert mit dem Outfit über den roten Teppich. Hauptsache ihr gefällt das Kleid!

