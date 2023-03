Iris Klein: Liebeshammer! Zurück zu Ex Peter

Wochenlang sorgten Iris und Peter Klein für Schlagzeilen. Angeblich hat er sie in Australien mit Yvonne Woelke betrogen. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Immer wieder schoss Iris heftig gegen ihren Ex, traf sich sogar mit einem neuen Mann. Doch jetzt die überraschende Wende. Sie will Peter scheinbar zurück...