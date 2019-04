Iris Klein nach Bar-Pleite: Ehe-Drama auf Mallorca!

Reddit this

Oh je! Arme Iris Klein! Erst vor einigen Tagen erschütterte die Katzenberger-Mama ihre Fans mit ihrer Bar-Schließung! Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Es wird nicht ruhig bei . Eigentlich wollte die Mama von als Bar-Betreiberin auf Mallorca einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Doch dann der Schock! Nur drei Tage nach der Eröffnung gab Iris bekannt, aus dem Bargeschäft wieder auszusteigen. Doch damit nicht genug...

Iris Klein muss harte Anfeindungen verkraften

Wie Iris nun berichtet, muss sie sich nach ihrem Bar-Ausstieg einem regelrechten Shitstorm stellen. So erklärt sie bei "Endlich Feierabend": "Im Netz kriege ich links und rechts Ohrfeigen, aber ich habe sie gar nicht verdient! Wenn ich es wenigstens verdient hätte! Wenn ich dafür verantwortlich gewesen wäre, den Laden zu schließen, die Leute auf die Straße zu werfen, dann hätte ich gesagt, okay, könnt ihr mich beschimpfen - aber ich habe ja nichts gemacht!" Doch damit genug! Auch mit Ehemann Peter gerät Iris in der letzten Zeit immer wieder aneinander...

Iris und Peter haben Streit

Obwohl Iris nach ihrem Bar-Ausstieg schon genug um die Ohren hat, muss sie auch noch unnötige Streits mit ihrem Peter verkraften: "Jetzt liegen wir nur noch nachts wach im Bett. Bis nachts um 3 reden wir und diskutieren. Früher haben wir was Anderes im Schlafzimmer gemacht. Jetzt diskutieren wir nur noch, schlafen schlecht, motzen uns an." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass bald wieder etwas Ruhe bei Iris einkehrt...