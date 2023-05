Iris Klein nach Streit mit Peter: Sie schäumt vor Wut!

Auf Instagram wetterte die Mama von Daniela Katzenberger wieder gegen ihren Noch-Ehemann: "Erst die Friedenspfeife anbieten? Nur damit ich nichts verrate? Aber selbst in jedes Interview rennen? Wie verlogen kann man sein?" Der Auslöser für ihre Wut: Peter schwärmte abermals bei RTL über seine neue Flamme Yvonne Woelke: "Ich mag ihre Art, ich mag ihr Wesen, ich mag ihr Aussehen. Ich mag einfach alles an ihr." Die beiden wurden auch wiederholt gemeinsam an verschiedenen Orten gesichtet.

Alles Grund genug, um Iris erneut zum Schäumen zu bringen: In den Instagram-Hashtags bezeichnet sie Peter als "notgeilen Dackel", "Ehebrecher" und "Lügner". Huch! Scheint so, als würde diese Schlammschlacht in die nächste Runde gehen...

