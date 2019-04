Iris Klein: Neue Hiobsbotschaft von Mallorca!

Es wird nicht ruhig bei ! Obwohl die Mama von als Bar-Betreiberin einen neuen Lebens-Abschnitt beginnen wollte, verkündete sie nur drei Tagen nach der Eröffnung, dass sie aus dem Geschäft wieder ausgestiegen ist. Doch damit nicht genug...

Iris Klein ist schockiert!

Wie Iris Klein via " " mitteilt, ist vom weiteren Verlauf der "EverGreen"-Barschließung einfach nur schockiert. So erläutert sie: "Nachdem ich dann die Beachbar nicht mehr betreten wollte haben die tollen neuen Chefs das Handtuch geworfen und einfach mal 12 Mitarbeiter per gekündigt und alle Schlösser ausgetauscht. Wir sind sprachlos und sowas von enttäuscht." Was für traurige Nachrichten von der Power-Frau! Doch wie geht es für Iris weiter?

Iris Klein fliegt mit Peter nach Deutschland

Aktuell befindet sich Iris mit Ehemann Peter in ihrer alten Heimat Deutschland. So verrät sie über "Social Media", dass sie die Zeit nutzen möchte, um bei ihrer Familie und bei ihren Freunden ein wenig Kraft zu tanken. Wann Iris und Peter auf die Baleareninsel zurückkehren, ist nicht bekannt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Iris im Kreis ihrer Liebsten auf ein paar andere Gedanken kommt und das Bar-Desaster vorerst hinter sich lassen kann.