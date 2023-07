Iris Klein: Neuer Job! Die Mama von Daniela Katzenberger ist jetzt Model

Für Iris Klein könnte es aktuell nicht besser laufen: Nach dem ganzen Fremdgeh-Drama rund um ihren Ex Peter Klein und Yvonne Woelke, geht es für die Mama von Daniela Katzenberger endlich wieder bergauf: Iris ist frisch verliebt! Ihr "Mister T" hat ihr Herz im Sturm erobert, wie sie kürzlich öffentlich machte. Auch ein Foto ihres neuen Freundes teilte die 56-Jährige vor einigen Tagen auf Instagram.

Doch nicht nur in Sachen Liebe hat Iris aktuell Glück, auch im Job läuft es für die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin mehr als rosig: Iris Klein: Iris Klein wird im September als Model bei der Fashion Week in New York laufen!