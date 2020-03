Iris Klein: OP-Beichte!

Reddit this

In einer ehrlichen Beichte bricht Iris Klein nun ihr Schweigen...

Huch, davon hatten die Fans von keine Ahnung! Die Mutter von Daniela Katzenberger packt nun über eine OP aus...

Daniela Katzenberger: Schock-Diagnose! Sie hat nichts geahnt

Iris Klein spricht über ihre OP

Wie Iris Klein nun berichtet, musste sie sich in der Vergangenheit einer Lipödem-OP unterziehen. So erklärt sie gegenüber " ": Alles war okay. Die haben 3,7 Liter Fett aus meinen, nur aus den Oberarmen rausgezogen." Doch nicht nur Iris Klein leidet unter der Krankheit, bei der sich Unterhautfettgewebe vermehrt. Auch ihre Tochter Jenny Frankhauser hat damit gravierend zu kämpfen und musste sich schon zwei Lipödem-Operationen unterziehen...

Jenny Frankhauser leidet auch unter Lipödem

Erst im Januar verriet Jenny ihren Fans, dass sie sich ihrer zweiten Lpödem unterziehen musste. So berichtete die damals gegenüber "RTL", über die Nachwirkungen ihrer OP: "Nur beim Aufstehen und wenn ich länger stehe, merk ich - es zieht oder es pocht. Aber dann ruhe ich mich ein bisschen aus und dann geht es wieder." Ob sich Mama Iris Klein und Jenny in der nächsten Zeit nochmal einer derartigen Operation unterziehen müssen, ist nicht bekannt.

