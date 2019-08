Iris Klein: Polizei-Drama auf Mallorca!

Reddit this

So sehr hatte sich darauf gefreut, ihr neue Café endlich allen zu präsentieren. Doch ihr "Café Pause" sorgte nur eine knappe halbe Stunde nach der Eröffnung für Ärger....

"Nadescha und ich sind so stolz auf unser Baby", freute sich Iris Klein noch am Sonntag bei über ihren neuen Laden, den sie zusammen mit Geschäftspartnerin Nadesha Leitze aus dem Boden gestampft hat. Doch die Freude wurde schnell getrübt. Nicht nur, dass bei der Eröffnung prominenter Besuch ausblieb und laut "Bild" nur etwa 15 Freunde und Bekannte vorbeischauten - es kam zudem noch Besuch, auf den die Katzen-Mama sicher gerne verzichtet hätte: die Polizei. Nicht mal 30 Minunten nach Beginn der Eröffnungsfeier standen die Beamten vor der Tür. Der Grund: Ein benachbarter Rollerverleih hatte sich darüber beschwert, dass Iris Klein Tische vor seiner Auffahrt aufgestellt haben soll.

Iris Klein hat kein Bar-Glück

Wie "Bild" berichtet, habe die Polizei in dieser Angelegenheit keinen Spaß verstanden. Eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Hundert Euro soll Iris nun blühen.

Iris Klein: Sie muss vor Gericht!

Nicht die erste Schlappe, die Iris als Ballermann-Gastronomin verschmerzen muss. Erst im März eröffnete sie ihre Bar "EverGreen" auf der Baleareninsel - doch nach nur drei Tagen war Schluss. Es kam zu Stress mit ihren Geschäftspartnern, Iris Klein warf das Handtuch. Hoffentlicht bleibt es diesmal bei der Geldstrafe...

Wer Iris Klein in ihrem neuen Café besuchen möchte, findet sie an der Playa de Palma am Balneario 12.

