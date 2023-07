Iris Klein: Schockierendes Liebes-Geständnis!

"Ich hab kein Bock, dass da so ein Scheiß Trittbrettfahrer ist, weil da hat sie jetzt auch schon einen gedatet", erzählt Daniela Katzenberger sichtlich aufgewühlt, als sie über das Single-Leben ihrer Mutter Iris Klein spricht. "Der ist natürlich gleich zur 'BILD'-Zeitung, hat gepostet", für die Katze ein absolutes No-Go!

Doch was der Kult-Blondine noch mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist das Verhalten ihrer Mama Iris Klein, die das alles nicht zu stören scheint: "Und die hat so Angst vor dem Alleine sein, dass ihr das scheißegal ist, dass sie dafür benutzt wird! Die checkt das dann nicht, die sagt: 'Ja, mir egal Hauptsache, ich bin nicht allein.' Die hat so Angst, alleine zu sein, dass sie sogar einen Trittbrettfahrer, so einen fame-geilen Trittbrettfahrer datet."

Arme Iris! Hoffentlich flüchtet sie sich nicht in die Arme eines Betrügers. Denn nach all dem Herzschmerz hat sie es verdient, auf Händen getragen zu werden!