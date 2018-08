Reddit this

Iris Klein: So sehr leidet sie wirklich unter dem Streit mit Daniela

und ihre Mama sind seit Monaten zerstritten. Besonders Iris leidet unter der Situation...

Mega-Zoff wegen Wellnessurlaub

Im April veröffentlichte Iris ein Bild, das Daniela mit zwei Freundinnen im Wellnessurlaub zeigt. "Liebe Daniela, ich wünsche dir mit deiner neuen Mutter und deiner neuen Schwester alles Gute. Es ist zwar schade, dass wir alle nicht mehr gut genug für dich sind, aber wir stehen natürlich nicht im Weg", schrieb sie darunter. "Sophia wird irgendwann aus dem Internet erfahren, dass sie eine andere Oma hatte, die sie sehr geliebt hat, aber ausgetauscht wurde."

Zu viel für Daniela! Ihre patzige Antwort: „Entschuldige, dass ich mir mit 31 Jahren erlaube, mit meinen Freundinnen Wellness zu machen ... ohne meine Mutter. Was habe ich mir nur dabei gedacht?“ Seitdem haben die beiden Streithähne keinen Kontakt mehr...

Iris hat schlaflose Nächte

Erst kürzlich gab es das Gerücht, dass sich Mutter und Tochter wieder vertragen haben. Als Daniela auf dem roten Teppich von darauf angesprochen wurde, antwortete sie nur: Nee!" Fügte dann aber hinzu: "Also, nicht, weil ich total dagegen bin, aber weil ich überhaupt gar nichts davon wusste."

Ein Ende des Streits ist also nicht in Sicht! Ein Zustand, der Mama Iris anscheinend schlaflose Nächte bereitet. Auf ihrem -Account postete sie heute Morgen ein Selfie, das sie extrem nachdenklich zeigt. "Ich habe so schlecht geschlafen und frage mich gerade, ob ich die einzige bin mit diesem 'Problem'?"

Lässt sich nur hoffen, dass sich die beiden Streithähne bald endlich aussprechen...