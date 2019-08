Iris Klein: Sorge um ihre Gesundheit!

Reddit this

Oh je! Bittere Worte von Mama Iris Klein! In einer traurigen Beichte lässt die Mutter von Daniela Katzenberger ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Es wird nicht ruhig im Klein-Katzenberger-Frankhauser-Clan! Erst vor einigen Tagen musste die Familie das schlimme Trennungs-Debakel von Jenny und Hakan verkraften. Nun die nächste Hiobsbotschaft!

Iris Klein ist nicht immer fit!

Seit einem Dreivierteljahr lebt bereits mit ihrem Peter auf Mallorca. Die Power-Frau zog auf die Baleareninsel, um ihr sich von ihrem Burn-out zu erholen, welches sie kurz davor verkraften musste. Doch das Traurige dabei: Iris ist nach wie vor nicht richtig fit. So erklärt sie gegenüber "Gala": Mein Körper zwingt mich zur Ruhe. Wenn ich zum Beispiel Schwindelanfälle habe und mich fühle wie ein Marshmallow, muss ich mich einfach hinlegen. Mein Körper ist mein Doktor, der mir Bescheid sagt, wenn es mir nicht gut geht." Oh je! Doch zum Glück kann Iris auf Mallorca nach und nach ihre Kraftreserven wieder auftanken.

Iris Klein fühlte sich nach der Auswanderung wohl

Wie Iris weiter berichtet, war die Auswanderung nach Mallorca genau der richtige Weg, um sich von den Strapazen in Deutschland zu erholen: "Bevor Peter und ich nach Mallorca gekommen sind, lag ich am Boden. Mit der Auswanderung war ich wieder auf dem Wege der Besserung, es ging mir relativ gut." Erst ihre gescheiterte Bar-Eröffnung versetze ihr wieder eine bittere Klatsche: "Aber dann kam der große Schlag. Plötzlich musste ich erkennen, dass ich die falschen Geschäftspartner ausgewählt habe und ich nur benutzt wurde, um Presse zu bekommen. Das war eine große Enttäuschung." Unterkriegen lässt sich Iris dennoch nicht: "Aber besser so, als wenn ich das erst spät gemerkt hätte und die mich Jahre lang getriezt hätten."

