Iris Klein: Traurige Beichte - Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Iris hat keine Kraft mehr

In ihrer Instagram-Story meldet Iris sich mit ernster Miene zu Wort. "Es ist alles okay, mir geht's ganz gut. Ich distanziere mich nur ein bisschen und ich mache auch weniger Werbung momentan. Das ist alles ganz schön schwer. Ich bin ein sehr empathischer Mensch und es passiert im Moment so viel da draußen, dass ich mich ein bisschen zurückziehe", erklärt sie. "Auch private Dinge kann ich nicht mehr so posten, dafür wird man ja auch gehasst. Man wird gehasst, wenn man Werbung macht. Man wird gehasst, wenn man private Dinge teilt. (...) Man bekommt eigentlich nur noch Hass zu spüren und das macht es mir wirklich unheimlich schwer, mit euch zu reden."

Sie verrät: "Macht alles gerade keinen Spaß mehr, seitdem der Pocher alle aufhetzt." Der Komiker wird von vielen Fans und Promis für seine "Bildschirmkontrolle" kritisiert. Doch die Kritik prallt einfach an ihm ab. So macht er sich sogar über die neue Story von Iris lustig und feuert: "Immer nur das Opfer sein oder einfach mal ein paar Schießprodukte weniger bewerben!!" Autsch...

