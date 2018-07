Iris Klein: Zwillinge! Unfassbares Baby-Statement der 51-Jährigen

Reddit this

Es werden Zwillinge! "Der Geburtstermin ist im März 2019! Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welches Chaos die beiden machen", postet samt Ultraschall-Bild bei . Und damit sorgt sie für richtig viel Furore...

Iris Klein: Schock-Diagnose!

Iris Klein verkündet Zwillings-News

Der Post von Iris Klein fällt sofort ins Auge. Nicht nur das Ultraschall-Bild - auch der Text schockt die Fans. "So, da haben wir es! Ich hätte nicht gedacht, dass das Jahr noch stressiger werden kann, aber es sieht so aus, als ob das Jahr 2018 verrückt wird! Ich habe nicht damit gerechnet und wollte es jedem persönlich sagen, aber es gab noch nicht den richtigen Zeitpunkt. Ich bin so aufgeregt! Der Geburtstermin ist im März 2019! Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welches Chaos die beiden machen", heißt es dort. Bekommen Iris und Peter etwa wirklich gleich zwei Babys?

Natürlich nicht! Denn wer den Beitrag bis zum Ende liest, dem wird klar: Iris Klein erwartet keine Zwillinge! Am Ende lässt sie nämlich die Bombe platzen: "Ich weiß zwar nicht wer die Eltern sind, aber kopiert und teilt es um andere mal so richtig zu erschrecken! Mal sehen wer hier wirklich Beiträge ließt!"

Iris Klein liebt Babys!

Schon vor wenigen Wochen sorgte Iris Klein für Gesprächsstoff, als sie sich mit einem Baby auf dem Arm zeigte. "Ersatz-Oma. Ich knuddel alle Babys", schwärmte die damals. Wem das Baby gehörte, verriet sie allerdings nicht. Doch es war weder Jenny Frankhausers noch Daniela Katzenbergers Spross. Obwohl doch gerade bei der Blondine die Fans nur so darauf warten! Doch da müssen sie sich wohl noch etwas gedulden...