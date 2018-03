Am vergangenen Freitag waren Christian Polanc und Iris Mareike Steen erstmals als Tanz-Duo in der neuen Let's Dance-Staffel zu sehen. Die beiden werden dabei in den nächsten Wochen zusammen das Tanzbein schwingen, um sich den ersten Platz zu ertanzen.

Das die ersten Trainingstage hart sein werden, war Iris wahrscheinlich schon vor ihrem Let's Dance-Start bekannt. Auf "Instagram"-Account teilt sie mit ihren Fans immer wieder neue Updates aus ihrem Trainings-Alltag. Allerdings scheinen sich Iris und Christian dabei nicht nur auf ihre gemeinsamen Tanz-Erfolge zu konzentrieren, dies verkündet Iris nun in ihrer "Instagram"-Story.

Iris Mareike Steen & Christian Polanc: Ihr gemeinsames Let's Dance-Training ist anstrengend

Wie Iris Mareike Steen verrät, sind sie und Christian schon voll im Trainings-Modus angekommen. So berichtet sie bei "Instagram": "Der erste Trainingstag ist vorbei. Es macht so Spaß! Und ich habe echt einen fantastischen Trainer. Es ist sehr anstrengend und ich bin teilweise auch sehr überfordert, aber ich freu mich so auf alles was kommt!"

Aber nicht nur mit einem Trainings-Update kann Iris ihre Fans überraschen.

Iris Mareike Steen & Christian Polanc: Überraschende Lets' Dance-Neuigkeiten

Während Judith Williams und Erich Klann bereits ihren Teamnamen "Yes Ju Klann" verkündeten, haben sich nun auch Iris und Christian festgelegt. Iris verrät: "Ganz oft kam: 'Team Christeen'. Und ich fand, das klingt nach einer internationalen Tanzkarriere – deshalb ist das jetzt unser Tanzname." Ob ihr dieser Tanzname Glück bringen wird und sie sich den ersten Platz ertanzen werden? Wir können gespannt sein...