Iris Mareike Steen: "GZSZ"-Aus für Lilly! Sie hat es bestätigt

Iris und ihr Ehemann Kevin spielen schon schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, sich ein neues Leben im Ausland aufbauen. "Zu einem bestimmten Zeitpunkt wollen wir definitiv auswandern, das steht seit Jahren fest", bestätigt sie im Interview mit Sender RTL. Das bedeutet aber auch, dass sie nicht mehr in Berlin vor der "GZSZ"-Kamera stehen könnte. Ein Aus in der Daily-Soap ist also unausweichlich. Doch noch müssen die Fans zum Glück nicht auf ihren Liebling verzichten. "Wann es so weit ist und ob es wirklich direkt in die USA zu unserer Familie geht oder erstmal an einen anderen Ort, wird sich noch entscheiden. Wir lassen uns da nicht stressen und planen lieber einen Schritt nach dem nächsten."