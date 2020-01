Iris Mareike Steen: Neue Frisur! Sie verabschiedet sich von ihren blonden Haaren

Eigentlich kennt man nur mit blonden Haaren. Von diesen hat sich der „GZSZ“-Star nun allerdings verabschiedet! Auf überrascht die 28-Jährige ihre Fans mit einer neuen Haarfarbe.

Iris Mareike Steen: Ehe-Aus? Dieses Statement ist eindeutig!

Iris hat eine neue Haarfarbe

„Von hellblond auf dunkelblond klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber für mich war es trotzdem ein großer Schritt, weil ich mit den hellen Haaren immer sehr glücklich war. Meine Haare waren es allerdings nicht und durch das ständige Aufhellen ganz schön kaputt. Deswegen ging es jetzt erstmal zurück zu meiner Naturhaarfarbe, um meinen Haaren die gleiche Lebensfreude zu geben, die ich ja auch in mir trage“, erklärt sie.

So richtig hat sich die Schauspielerin noch nicht an die Farbe gewöhnt. „Aber ich mag Veränderungen“, erklärt sie happy. Der neue Look kommt auch bei ihren Fans richtig gut an. Ein voller Erfolg!

Auch überraschte ihre Fans kürzlich mit einer neuen Frisur: