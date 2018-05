Iris Mareike Steen: So geht es ihr mit dem Let's Dance-Comeback wirklich!

Huch, welch unerwarteten Worte von Iris Mareike Steen! Obwohl Iris ihr Let's Dance-Aus bereits hinter sich hat, ist die schöne Schauspielerin morgen Abend erneut in der Tanz-Show zu sehen. Der Grund: Wegen einer Verletzung kann Bela Klentze nicht weitertanzen, sodass die ausgeschiedene Iris wieder nachrückte. Das die 26-Jährige dieses Ereignis nicht unkommentiert lässt, ist kaum verwunderlich. In einer rührenden Beichte wendet sie sich nun an ihre Fans...

In ihrem privaten "Instagram"-Account teilt Iris nun ihrer Emotionen vor der morgigen Show mit ihren Followers. So schreibt sie: "Natürlich freuen Christian Polanc und ich uns riesig, dass wir morgen wieder tanzen dürfen. Wir hoffen, ihr schaut zu und drückt uns die Daumen. Allerdings tut es mir wahnsinnig leid für Bela Klentze und Oana Nechiti und ich wünsche Bela ganz doll gute Besserung! Wir denken fest an euch." Ehrliche Worte, die vor allem auch ihr Mitgefühl gegenüber Bela und Oana ausdrücken. Das solche süßen Worte nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar!

Iris Mareike Stehen: Ihre Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post von Iris deutlich wird, hat sie mit ihrem Post bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. Ihre Followers kommentieren: "Die Umstände sind unglücklich aber ich hoffe trotzdem Ihr habt Spaß und könnt den Tanz genießen... Viel Spaß... Ich freue mich auf Euch" sowie "Sei einfach du selbst. Zeigst der Jury. Du kannst es, sei selbstbewusster. Jetzt erst recht!!! Du schaffst das!!!" Mal sehen, ob Iris diese Worte morgen Abend Glück bringen werden. Wir drücken jedenfalls die Daumen...

