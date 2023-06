Iris & Peter Klein: Doch keine Scheidung!

Trotz der anfänglichen Trauer sagt Iris heute: "Die Trennung war das Beste, was mir passiert ist." Sie hat sogar schon wieder einen neuen Partner an ihrer Seite. Doch wer es ist, will die Katzenberger-Mama erstmal für sich behalten. "Er möchte nicht in die Öffentlichkeit und ich finde das auch gut." Doch bei Iris ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann wir das erste Mal einen kleinen Blick auf ihren neuen Lover erhaschen dürfen...

