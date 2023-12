Iris & Peter Klein: Scheidung eingereicht! Doch die sorgt jetzt für noch mehr Zündstoff

Denn ob nun endlich Frieden einkehrt, ist fraglich! Iris hat lange auf die Scheidung beharrt, doch bisher soll sich Peter geweigert haben. Sie wollte den Schritt auf Mallorca gehen, denn dort ist eine Scheidung in den meisten Fällen schneller durch. Doch ihr Ex hat die Papiere nun angeblich in Deutschland eingereicht! Nicht der einzige Streitpunkt. Schon vorher ging es natürlich auch um das liebe Geld. "Er fordert Geld von mir. Ich hatte ihm freiwillig 60 000 Euro angeboten, er will 100 000 Euro", so die Mitter von Daniela Katzenberger schon vor einiger Zeit.

Scheint, als wäre hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Gegenteil! Peter sorgt nun für noch mehr Zündstoff. Dabei ist sich das Ex-Paar doch gerade erst bei "Promi Big Brother" wieder etwas näher gekommen. Haben sogar geplant sich nach der Show wiederzusehen. Dieses Treffen könnte jetzt vor Gericht stattfinden....

