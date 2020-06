Iris und Peter Klein: Wandern sie bald nach Amerika aus?

Sie spielen sogar mit dem Gedanken auszuwandern!

"Kannst du dir vorstellen hierher auszuwandern und dann hier zu wohnen?", fragt Iris Klein ihren Peter. "Mittlerweile schon.", antwortet der. Da schaltet sich Tochter Daniela Katzenberger schnell ein und erklärt, dass im Ausland nicht alles besser wird! In der heutigen Folge von "Natürlich Blond" machten Iris und Peter Klein mehrfach deutlich, dass sie eigentlich nicht mehr viel in Deutschland hält...

Die beiden erleben gerade in Deutschland eine schwere Zeit. Das Geschäft im Pfannkuchen-Haus läuft alles andere als gut in gewisser Hinsicht ist auch Daniela Katzenberger daran schuld! Geld wollen sie von ihrer berühmten Tochter jedoch nicht annehmen: "Daniela hat ihre Hilfe angeboten und wir haben abgelehnt. Ich habe gesagt, da verkaufen wir lieber das Haus und wandern aus, als dass Daniela uns Geld gibt!" So lange sie selbst noch gesund ist und arbeiten kann, möchte Iris Klein nicht von ihrer berühmten Tochter unterstützt werden- selbst wenn das bedeutet, dass Familie Klein aus Deutschland auswandert und bald in den USA leben...