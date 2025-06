Iris & Uwe Abel: Scheidung? Jetzt sagen sie die ganze Wahrheit

Oh, nein! Sie hatten doch so viel Schwein miteinander. Und nun sollen sich die "Bauer sucht Frau"-Stars Uwe (58) und Iris (57) getrennt und sogar schon die Scheidung eingereicht haben? Diese Schreckensnachricht jedenfalls verbreitete sich im Internet. Doch was ist wirklich dran an der Sache?