Irm Hermann: "Fack ju Göhte"-Star ist tot!

Irm Hermann ist tot! Das bestätigt jetzt ihre Agentin Antje Schlag. Demnach ist die preisgekrönte Schauspielerin am 26. Mai nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. "Wir verneigen uns vor dieser großen Künstlerin, die auf herausragende und bleibende Weise den deutschsprachigen Film, das Theater und unvergessliche Fernsehproduktionen geprägt hat. Sie wird uns durch ihre einzigartige Begabung, ihren unschlagbaren Humor und ihre kreative Eleganz immer in Erinnerung bleiben. Irm Herrmann war modern und klassisch, autonom und eine wahrhaft selbstbestimmte Frau. Chapeau!", heißt es in dem offiziellen Statement.

So erfolgreich war Irm Hermann

Irm Hermann war eine feste Größe in der deutschen Film- und -Landschaft. Sie spielte in rund 20 Filmen des erfolgreichen Regisseurs Rainer Werner Fassbinder, mit dem sie einige Jahre privat liiert war. Doch auch nach der Trennung ging ihre Karriere weiter steil bergauf. Irm war u.a. in "Woyzeck", "Paradiso – Sieben Tage mit sieben Frauen“ und in "Die Erfindung der Liebe" zu sehen. Den jüngeren Zuschauern ist die Ausnahme-Schauspielerin vor allem durch ihre Auftritte in "Doctor's Diary" und "Fack ju Göhte" bekannt.

