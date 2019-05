Isabel Edvardsson: Baby Nr. 2 für den "Let's Dance"-Star?

Reddit this

Isabel Edvardsson feierte in diesem Jahr ihr großes "Let's Dance"-Comeback nach der Geburt ihres Sohnes. Jetzt spricht sie von Baby Nr. 2....

ist zurück! In der aktuellen Staffel "Let's Dance" fegt sie wieder über das Parkett und begeistert mit Tanzpartner das Publikum. Doch das Comeback war gar nicht so easy...

Isabel Edvardsson: "Es war am Anfang ein hartes Stück Arbeit wieder fit zu werden."

Im Interview mit InTouch Online gibt die Profitänzerin jetzt zu, dass es viel Arbeit war nach der Geburt ihres Sohnes im September 2017 wieder in Form zu kommen.

"Es war am Anfang ein hartes Stück Arbeit wieder fit zu werden, das ging nur mit Ernährungsumstellung mit einem Punkteprogramm und viel Sport. Seit Staffelbeginn bin ich voller Energie, ich habe viel Spass und es fühlt sich an, wie in den Staffeln davor. Dafür bin ich sehr dankbar und natürlich auch ein klein wenig stolz auf mich selbst", schwärmt sie.

Doch auch wenn ihr das Tanzen unglaublich viel bedeutet und sie happy ist wieder bei der Show dabei zu sein, ihr Söhnchen ist das ganze Glück der kleinen Familie. Bekommt der kleine Mann jetzt vielleicht sogar ein Geschwisterchen?

Isabel Edvardsson: Baby Nr. 2?

Darauf muss sich der Kleine vielleicht noch etwas gedulden. Denn ein zweites Baby ist aktuell nicht wirklich in Planung. "Wir schauen, was die Zukunft bringt, ich bin happy, dass ich einen gesunden Sohn habe", verrät sie gegenüber InTouch Online. Ausgeschlossen scheint weiterer Nachwuchs aber nicht zu sein...