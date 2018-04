Isabel Edvardsson: "Die Küken müssen jetzt Gas geben!"

Isabel Edvardsson verrät jede Woche in ihrer "Let's Dance"-Kolumne bei inTouch Online, was ihr an der Show besonders aufgefallen ist.

Ich fand Chakall wahnsinnig süß und sympathisch irgendwie, aber es ist tatsächlich korrekt, dass niemand anderes rausgeflogen ist. Er hat wirklich sein Bestes gegeben, aber es hat am Ende nicht gereicht.



Isabel Edvardsson: Es gibt einige Wackelkandidaten

Jetzt wird es langsam sehr spannend... Von den Punkten, die bisher vergeben wurden, wird es jetzt langsam eng für Iris oder vielleicht auch für Bela oder Roman... Die jungen Küken müssen jetzt die Anderen einholen! Obwohl mich Roman richtig überrascht hatte während der letzten Sendung! Da gehört schon eine ordentliche Portion Mut dazu, mit nur 18 Jahren solche Gefühle beim Tanzen zu zeigen!



Hat Julia Dietze Joachim Llambi wirklich den Kopf verdreht?

Let's Dance: Pikante Treffen zwischen Julia Dietze und Joachim Llambi

Ich finde nicht, dass Llambi Julia zu nett bewertet, bisher war sie einfach gut und das, was er über sie gesagt hat, stimmt auch, man sollte es lieber so formulieren: Er ist zu manch anderen Kandidaten strenger (oft die Jüngeren). Die Jury müsste alle Kandidaten objektiv bewerten und sich nicht beeinflussen lassen von äußeren Umständen.

Joachim Llambis Seitenhiebe gegen Victoria Swarovski sind grenzwertig

Nette Seitenhiebe können ja manchmal durchaus charmant sein, wenn’s es mit ein Augenzwinkern passiert, Dialekte nachzumachen ist nicht unbedingt witzig - sollte er lieber versuchen, Jorges Dialekt nachzumachen;-)