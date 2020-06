Isabel Edvardsson eröffnet kurz nach der Geburt Tanzschule

View this post on Instagram

NEU !!! Big News:-)!! Vielleicht haben es manche von Euch es heute in den Zeitungen gelesen... Wir übernehmen eine neue Tanzschule, in Ahrensburg bei Hamburg: Tanzschule am Schloss wird zu Edvardsson DIE Tanzschule am Schloss:-)🎉💪👍🍾! Ab dem 1. Januar 2018 geht es los! Wir freuen uns riesig! Interessierte dürfen sich sehr gerne melden unter: Info@Edvardsson-dietanzschule.de (Unser Tanzschule in Hamburg City bleibt natürlich:-)) Wir lieben einfach unser Job als Tanzlehrer, Trainer und „creative directors“;-)! Ihr seid herzlich Willkommen dorthin😘#edvardssondietanzschule #marcusundisabel #bestteam #dancinglife #instadance