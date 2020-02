Isabel Edvardsson: Fiese Klatsche von Michael Wendler!

Laura Müller will es bei "Let's Dance" allen zeigen! Am Freitagabend entschied sich endlich mit welchem Profitänzer sie die kommenden Wochen übers Parkett schweben wird: . "Sie schaut leidenschaftlich gerne 'Let’s Dance', saß immer vor dem Fernseher und hat geträumt, mal in der Show mitzutanzen. Vor allem von Christian hat sie immer geschwärmt und sich tänzerisch in ihn verliebt. Und jetzt ist dieser Traum wahr geworden, hier teilzunehmen und dann auch noch mit Christian", erzählt ihr Freund erleichtert im Interview mit "Gala".

Denn Michael weiß, wovon er spricht. 2016 war der Schlagersänger ebenfalls Kandidat bei "Let's Dance". Damals brachte ihm die Schritte bei. Die beiden sind jedoch schon in der sechsten Show rausgeflogen. "Ja, ich weiß, wie hart das ist, mit einem Tanzlehrer, der nicht zu einem passt, hier bei "Let’s Dance" durchzuhalten. Deswegen habe ich Laura sehr die Daumen gedrückt, dass sie den richtigen Tänzer bekommt", erklärt er jetzt. Autsch! Diese Worte sind für Isabel sicherlich ein Schlag ins Gesicht...

Michael Wendler schrieb Isabel Edvardsson einen Song

Denn 2016 kam Michael aus dem Schwärmen über seiner Tanzpartnerin gar nicht mehr raus. Er schrieb ihr sogar einen Song. "Ich habe ihr dieses Lied auf den Leib geschrieben! Das ist nur fair: Ich hab' vorher noch nie getanzt, sie hat vorher noch nie gesungen", erklärte er damals der "BILD"-Zeitung. "Isabel ist wunderschön, ich genieße jeden Moment mit ihr. Mein Stück ist eine richtige Liebeserklärung." Von Liebe kann hier wohl nicht mehr die Rede sein...

