Isabel Edvardsson: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Der Startschuss zu großen "Let's Dance"-Tour ist gefallen! Seit Freitag touren Profitänzer und quer durch Deutschland. soll mit übers Parkett schweben. Doch kurz vor Start kam es zu einem Unfall...

Isabel Edvardsson verletzte sich bei den Proben

"Wir haben zwei Wochen super gut durchgeprobt und am letzten Abend bei der Probe hatten wir so ein Missverständnis bei einer Hebefigur. Und da habe ich mir den Adduktor am Oberschenkel gezerrt", erzählt sie jetzt im Interview mit . Normalerweise müsste sich ein Tänzer mit so einer Verletzung ein paar Tage schonen. Doch das kommt für Isabel nicht infrage! "Ich passe richtig auf, kontrolliere den Körper sehr genau", erklärt sie im Interview mit RTL. "Ich habe das gut unter Kontrolle und in ein paar Tagen wird es wieder gut sein."

Benjamin Piwko & Isabel Edvardsson: Zuckersüße Gefühlsbeichte!

Diese Stars sind bei der großen Tour dabei

Neben Isabel und Benjamin werden auch weitere "Let's Dance"- die Zuschauer begeistert. So tanzt Massimo Sinató beispielsweise mit Ehefrau Rebecca Mir, wird mit Valentin Lusin übers Parkett wirbeln. Und auch und Gewinner wollen mit ihren Dance Moves überzeugen. Ein paar Resttickets gibt es übrigens noch. Doch wer die die ergattern will, muss schnell sein...

