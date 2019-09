Isabel Edvardsson: Haar-Hammer! Sie zeigt ihren komplett neuen Look

gehört seit der ersten Staffel zu den Publikumslieblingen von "Let's Dance". Regelmäßig tanzte sie sich mit ihren prominenten Partnern an den Spitze. Doch in all den Jahren blieb sie ihrem Look immer treu. Bis jetzt...

Isabel Edvardsson überrascht mit Pony

Auf zeigt Isabel stolz ihre neue Frisur. Sie trägt jetzt einen schulterlangen Longbob und Pony. Die Tänzerin scheint mit dem Ergebnis, extrem happy zu sein. Auf den beiden Schnappschüssen strahlt sie übers ganze Gesicht.

Und auch den Fans gefällt der neue Look. "Wow, siehst du toll aus", "Sehr schick" und "Auch mit Pony bist du wunderschön ", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare. Einige prominente Kollegen schließen sich ebenfalls an. So schreibt " "-Jurorin Oana Nechiti: "Hammer Look!" Curvymodel Angelina Kirsch urteilt: "Steht Dir super gut!!!!!!!"

