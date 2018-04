Isabel Edvardsson: Jetzt könnte Barbara Meier gewinnen!

Isabel bedauert das Aus von Jimi Blue

Es ist so wahnsinnig schade, wenn einer der Talentiertesten jetzt nicht mehr dabei sein kann! Armer Jimi Blue und arme Renata, die so viel Leidenschaft reingebracht hat. Ein Bruch ist aber keine Kleinigkeit. Vielleicht kann es heilen bis zum Finale, wenn alle Tanzpaare wiederkommen. Das Wichtigste ist, dass Jimi wieder gesund wirt.



Barbara Meier könnte jetzt weit kommen

Es gab schon mal jemanden mit viel Talent, wie Barbara eben, die rausgeflogen ist und dann wieder zurückkam mit einer zweiten Chance: Magdalena Brzeska! Und sie hat am Ende gewonnen - also wer weiß? Barbara bringt alles mit, was man für das Finale braucht: Ehrgeiz , Talent, Gefühl!

Isabel Edvardsson: "Die Küken müssen jetzt Gas geben!"

Die Promis gehen an ihre Grenzen

Hinter den Kulissen ist (noch;-)) alles ziemlich entspannt, allerdings merkt man, dass die Promis langsam verstehen, worauf sie sich eingelassen haben im sportlichen Sinne. Aber kleine Wehwehchen wecken bei vielen noch mehr Ehrgeiz und Leidenschaft, wie z.B bei Charlotte Würdig. Sie gibt wirklich alles! Komischerweise verschwinden viele Promis in den Garderoben zum Power-Napping zwischen den Proben - hihi...



So sexy wird die neue "Let's Dance"-Show

Man kann es noch nicht sagen, ob es klare Favoriten gibt. Heute wird es aber starke Performances von zwei Ladys geben! Und ein sexy Opening, bei dem ich auch gerne mitgetanzt hätte...