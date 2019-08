Isabel Edvardsson: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Reddit this

Tolle Nachrichten von Isabel Edvardsson! Der "Let's Dance"-Star lässt via Instagram die Bombe platzen...

ist mittlerweile fester Bestandteil von "Let's Dance". Letzte Staffel schaffte sie es mit Promi-Partner sogar ins große Finale. Doch das war noch lange nicht ihr letzter Tanz...

Isabel Edvardsson: "Das wird ein Spektakel!"

Auf ihrem -Account verkündet Isabel die sensationellen : "Benjamin und ich tanzen weiter. Juhuuuu!" Denn die beiden werden auch bei der großen "Let's Dance"-Tour dabei sein. "Das wird ein Spektakel und ich freue mich sehr darüber, dass das, was Benjamin und ich aufgebaut haben, weitergeht! Das gemeinsame Training und viele Kollegen wieder zu sehen. Das wird Mega", verspricht die Profitänzerin. Auch Benjamin ist schon Feuer und Flamme: "Oooooh jaaaaa. Ich kann immer noch nicht daran glauben, dass wir wieder zusammen tanzen werden. Wie schöööön."

Isabel Edvardsson: Auszeit aus einem zuckersüßen Grund!

Große Freude bei Isabels Fans

Die Fans kommen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. "Juhu! Meine Lieblingstänzerin von 'Let's Dance' ist dabei. Ich freue mich riesig", "Das ist die beste Nachricht ever" und "Das find ich so klasse!", lassen sie ihr Idol wissen. Wer Isabel und Benjamin live erleben will, muss sich jedoch beeilen. Die Tickets sind schon fast ausverkauft!

"Let's Dance"-Jurorin zeigte sich kürzlich zum ersten Mal ohne Perücke. Das Bild seht ihr im Video: