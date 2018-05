Isabel Edvardsson: Julia Dietze und Thomas Hermanns sind die Favoriten

Ich bin selber immer noch überrascht, dass Charlotte Würdig rausgeflogen ist… Sie hat echt gut getanzt. Es muss einfach ein mathematisches Pech gewesen sein. Wie die Ergebnisse zustande kommen, ist ja klar: Wenn sie von den Jurypunkten her im Mittelfeld lagen, hat das Zuschauer-Voting sie wohl auf den letzten Platz gewählt. Die Paare mit wenig Jurypunkten waren dann sicherlich in der Zuschauer-Reihenfolge ganz oben?! Ich kann es mir so erklären, dass viele Zuschauer vielleicht dachten, sie sei safe, da sie ja eben Mittelfeld lag und für sie dann - als eigentlich Nicht-Wackelkandidatin - nicht so viele angerufen haben. Für mich ist aber Charlotte eine sehr sympathische und sehr witzige Frau, die richtig Feuer hat :-) Somit ist es schade, dass sie nicht mehr in der Show dabei ist.

So geht es Oana Nechiti jetzt

Es geht Oana glücklicherweise wieder besser! Plötzliche Verletzungen können auch uns Profitänzer passieren (ich hatte aber bis jetzt immer Glück gehabt) und da muss man natürlich vorsichtig sein, bevor feststeht, ob man weiter trainieren kann oder nicht. Somit die richtige Entscheidung, Oana erstmal in der Live-Show nicht tanzen zu lassen. Dafür ist sie jetzt eben wieder fit und ich bin gespannt auf die beiden heute Abend!

Isabel Edvardsson: Jetzt könnte Barbara Meier gewinnen!

Bela und Marta waren der Wahnsinn

Die Profis wissen, dass es mal Situationen geben kann, in denen man für Kollegen einspringen muss wie z.B. Sarah Latton für mich letztes Jahr aufgrund meiner Schwangerschaft ;-) Aber dass jemand innerhalb einer Live-Sendung einspringen muss, ist bisher noch nie passiert! Marta ist da natürlich Profi genug und hat es absolut geil gemacht :-) Wahnsinn! Aber man muss auch sagen, dass es Bela total toll gemeistert hat und wahnsinnig cool dabei geblieben ist. Vielleicht hat er auch eine Extremsituation gebraucht, um loszulassen? Die Choreo war jedenfalls fehlerfrei und somit konnte Bela die Show abschließen.

Julia Dietze entwickelt sich zur Favoritin

Im Wiener Walzer letzte Woche hatte sie 28 Punkte. Mit Ihrem Tango vor zwei Wochen hat Julia 30 Punkte geholt und sie entwickelt sich auf jeden Fall in Richtung Favoritin :-) Vielleicht steht sie am Ende im Finale zusammen mit dem großartigen Thomas Hermanns? Aber es gibt einige Talente und es kann noch viel passieren bei "Let´s Dance"...