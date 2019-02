Isabel Edvardsson: Let's Dance-Comeback!

Jubel-Neuigkeiten für alle Let's Dance-Fans! Am 15. März geht die Tanzshow in die nächste Runde! Doch damit nicht genug! Während in den letzten Wochen schon die Promi-Teilnehmer enthüllt wurden, ließ nun auch die Let's Dance-Bombe platzen und verkündete, dass sie diesmal wieder mit von der Partie ist.

Motsi Mabuse: Drama um ihr Baby! Jetzt spricht sie Klartext!

Isabel Edvardsson ist bei Let's Dance dabei

Wie Isabel nun via " " verkündet, können sich ihre Fans auf das Comeback der Profi-Tänzerin freuen. So verrät die Blondine in ihrem Post: "Ich freue mich das ich jetzt sagen kann.... Let‘s Dance, I‘m back! Was für eine tolle, fantastische Show das ist! Ich bin so dankbar für alle Jahre die ich es mitgestalten durfte! Und jetzt komme ich zurück und bin mega geladen mit Vorfreude! Yeeeaaahhhh! Mein Herz, meine Seele und mein Körper sagt Yes Go for it und ich kann es nicht abwarten wieder für Euch zu tanzen, aber natürlich vor allem mein Schützling in unsere Tanzwelt zu führen!" Was für eine wundervolle Neuigkeit, die von ihren Fans nicht lange unentdeckt blieb...

Isabels Fans sind begeistert

Anhand der Post-Kommentare von Isabel wird deutlich, dass ihre Fans das Comeback der Tänzerin schon jetzt kaum abwarten können. So heißt es: "Du glaubst nicht, wie glücklich mich das macht! Ich bin so ausgeflippt! Das war wirklich die tollste Neuigkeit heute! ICH FREU MICH SOOOOO SEHR" sowie "Freut mich das du wieder dabei bist. Bist echt eine sehr gute Tänzerin." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...