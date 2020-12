Isabel Edvardsson: Traurige News während der Schwangerschaft!

Auch wenn Isabel Edvardsson das Tanzen im Blut hat, muss sie im nächsten Jahr bei "Let's Dance" leider aussetzten. Seit zehn Jahren ist die Beauty dabei zu sehen, wie sie über das Tanzparkett schwebt und dabei alle Fan-Herzen höher schlagen lässt. Doch im nächsten Jahr wir alles anders! Wie Isabel Edvardsson nämlich nun berichtet, kann sie in der kommenden Staffel auf Grund ihrer Schwangerschaft leider nicht teilnehmen. Sie verrät gegenüber "RTL": "Das ist einfach physikalisch nicht möglich, mit so einem Bauch dann mitzutanzen." Oh je! Wie schade! Doch zum Glück schließt es Isabel nicht aus, nach ihrer Baby-Pause weiter zu tanzen...