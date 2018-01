Erst im September hat Isabel Edvardsson ihr erstes Kind zur Welt gebracht: Ihren süßen Sohn Mika.

Die Tänzerin liebt ihren Kleinen über alles! Dennoch hat sie anscheinend genügend Liebe für zwei Babys...

Isabel Edvardsson wünscht sich ein zweites Kind

Isabel Edvardsson denkt bereits über ein zweites Kind nach!

"Also ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist und ich will auf jeden Fall bestimmt noch ein Kind haben", verrät die Schwedin laut "Promiflash".

Noch ist Isabel Edvardsson nicht schwanger

Schwanger sei sie momentan aber noch nicht. Sie genießt erst einmal die Zeit mit ihrem kleinen Mika: "Das Allerschönste am Mama-Sein ist für mich dieses warme Gefühl, das man hat - diese Verantwortung."

Na dann kann das zweite Baby ja kommen!