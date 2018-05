Isabel Edvardsson: "Vielleicht ist bei Iris jetzt der Knoten geplatzt"

Es ist ja außergewöhnlich viel los mit Verletzungen dieses Jahr! Gerade eher bei den jüngeren Teilnehmern. Bei Jimi lag es, denke ich, daran, dass Ehrgeiz und Training eventuell einfach ein bisschen zu dolle waren, man muss eben bedenken, dass Tanzen ein Hochleistungssport ist inkl. besonderer körperlicher Belastung. Da werden Muskeln benutzt, die man im Alltag sonst einfach nicht benutzt und dazu kommt der Stress und auch das Adrenalin. Bela hatte sich ja schon mal verletzt am Knie, und mit der Belastung, die man eben beim Tanzen hat, war das sicherlich nicht fördernd… Es ist so schade und ich habe Mitleid mit den beiden Jungs, aber egal wie trostlos es klingen mag - auch nach "Let's Dance" muss man fit sein, und das ist das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass sich die beiden schnell erholen und gesund werden.



Bei Iris Mareike Steen könnte jetzt der Knoten platzen

Es gab so viele Comebacks in der "Let's Dance"-Geschichte, die erfolgreich waren... Magdalena Brezska, Barbara Meier etc. Vielleicht ist bei Iris jetzt der Knoten geplatzt und sie tanzt frei und mit viel Ausdruck weil: sie hat nichts zu verlieren.

Bei den Battles profitiert die Rampensau

Bei Battles denke ich, dass sich herauskristallisieren wird, wer einfach positiv gesehen ein Rampensau ist. Es geht ja darum, dass man besser sein muss als die Mitstreiter und deshalb wird man sehen, wer wirklich alles gibt oder wer eben eher auf der Bremse steht. Thomas hat hier auf jeden Fall gute Chancen, aber Ingolf auch irgendwie... Das Battle zwischen den beiden wird bestimmt das Interessanteste. :-) Ich denke, dass vielleicht auch Barbara strahlen wird, als frisch Verlobte hat man so viele Glücksgefühle, dass um sie herum die Energiefunken sprühen werden. :-)

Isabel Edvardsson verrät ihre Favoriten

Nach dem tollen Contemporary von Julia letzte Woche finde ich, dass sie ins Finale sollte... Genau so Thomas. Danach wird es soooo eng, alle sind gut… Judith, Barbara, Ingolf - schwer zu sagen...