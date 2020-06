Isabell Horn: Comeback bei GZSZ?

Sechs jahre lang spielte Isabell Horn die Pia Koch in der Serie. Eine Zeit, die ihr viel Spaß gemacht hat. In einem Video bei Youtube verrät die Schauspielerin jetzt, dass sie sich auch vorstellen kann, zurück zu kommen. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder in einer Serie mitzuspielen. Wieso nicht. Mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht", verrät sie offen. Für viele Fans würde damit ein Traum in Erfüllung gehen.