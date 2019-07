Isabell Horn: Das Baby ist da!

Reddit this

schwebt im siebten Baby-Himmel! Seit knapp zwei Jahren ist sie stolze Mama von einer Tochter. Anfang des Jahres verkündete sie, dass Baby Nummer 2 auf dem Weg ist. Jetzt ist der kleine Spross endlich auf die Welt gekommen.

Isabell Horn: Enthüllt! So soll ihr Baby heißen

Große Freude bei Isabell Horn und Freund Jens

Das verkündete die stolz auf ihrem -Account. "HALLO LIEBE WELT, DA BIN ICH! Ich habe mich am 18. Juli munter und gesund auf den Weg gemacht, um endlich meine liebe große Schwester und meine aufgeregten Eltern kennenzulernen", schrieb Isabell zu einem Bild mit ihrem Nachwuchs. "Mami hatte gleich Freudentränen in den Augen, als ich das erste Mal auf ihre Brust gelegt wurde. Ich hingegen hatte einfach nur riesen Hunger und meine erste Milchmahlzeit in vollen Zügen genossen. Es grüßt euch das kleine Hörnchen mit Milchbart."

Auch das Geschlecht verriet die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin bereits. Unter den Post setzte sie den Hashtag #babyboy - und bestätigte damit, dass sie und Freund Jens einen kleinen Jungen bekommen haben.

