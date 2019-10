Isabell Horn: Das sagt sie zu Baby Nummer drei!

Reddit this

Gibt es bald schon wieder süße Neuigkeiten? Isabell Horn verrät, wie es um die weitere Babyplanung in ihrer kleinen Familie steht!

Sie stellt sich den Fragen der neugierigen Fans!

Erst im Juni diesen Jahres wurde zum zweiten Mal Mutter: Nach Töchterchen Ella freuten sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin und Freund Jens über Söhnchen Fritz.

Aus ihrer neuen Rolle als Zweifachmama postet Isabell Horn seitdem fleißig auf ihrem -Accoun - jetzt verriet sie, ob sie sich in näherer Zukunft weiteren Nachwuchs vorstellen kann!

Isabell Horn: Sie spricht ganz offen über ihre Familienpläne

In ihrer Instagram-Story stellte sich die junge Mutter in einer Fragerunde ihren wissbegierigen Followern und schreckte dabei auch vor familiären Themen nicht zurück.

Auf die Frage eines Fans hin, ob sich die 35-Jährige nach der Geburt von Ella und Fritz noch ein drittes Kind haben wolle, antwortete Isabell Horn ganz ehrlich:

"Wir sind sehr glücklich und ausgefüllt mit unseren zwei wundervollen Kindern, würden ein drittes Kind aber nicht komplett ausschließen."

Als Zweifachmama stoße sie an manchen Tagen auch an ihre Grenzen, wie die Schauspielerin auf die Nachfrage eines anderen Followers hin gestand:

"Natürlich kenne ich auch diese Tage, an denen mir alles zu viel wird und ich das Gefühl habe, in einem Hamsterrad zu stecken."

Mittlerweile habe sie allerdings gelernt, auch an ihre eigenen Bedürfnisse zu denken:

"Wenn ich an so einem Punkt bin, weiß ich jetzt, dass ich Ruhe benötige und auch Hilfe annehmen darf", so Isabell Horn.

Klingt, als wäre im Hinblick auf Nachwuchs Nummer Drei bei der Schauspielerin noch alles offen!