Isabell Horn: Drama um Baby Fritz! Er wäre fast erstickt

Der Schock steht ihr ins Gesicht geschrieben. Auf verrät mit Tränen in den Augen, dass ihr zehn Monate alter Sohn vor zwei Tagen fast erstickt wäre.

Große Sorge um Baby Fritz

Die Schauspielerin schaute sich zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter Ella und dem kleinen Fritz einige Kinderbücher an. Plötzlich steckte sich ihr Söhnchen unbemerkt einen Aufkleber in den Mund. „Er hat gewürgt und ist blau angelaufen. Ich habe sofort versucht, den Aufkleber aus seinem Mündchen zu bekommen. Es war so schrecklich. Ich war komplett hilflos und hatte panische Angst“, gesteht sie.

Zum Glück kam in diesem Moment ihr Freund Jens nach Hause und schaffte es, den Aufkleber zu entfernen. „Ich habe am gesamten Körper gezittert und bitterlich geweint“, so Isabell. Deshalb wolle sie nun unbedingt einen Kurs belegen. „Ich weiß für mich, dass ich nochmal einen richtigen Erste-Hilfe-Kurs machen möchte. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, mein Gehirn setzt aus und ich habe nicht funktioniert."

Zum Glück geht es Fritz und seiner Mama mittlerweile wieder gut…

