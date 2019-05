Reddit this

Isabell Horn: Enthüllt! So soll ihr Baby heißen

Jetzt ist es raus! So will Schauspielerin Isabell Horn ihr zweites Kind nennen...

könnte momentan nicht glücklicher sein. Sie und Freund Jens erwarten ihr zweites Baby. Die ehemalige "GSZS"-Schauspielerin verriet bereits im April, dass es ein Junge wird. Doch wie soll der Kleine heißen?

Auf der Suche nach dem perfekten Namen

"Also ihr Süßen, jetzt wisst ihr's: Wir kriegen einen Jungen. Wenn ihr tolle, alte, deutsche, kurze, knackige Jungsnamen kennt, wisst, schon mal aufgeschnappt habt: Bitte, bitte schreibt mir das!", appellierte Isabell kürzlich an ihre Fans in einem -Video. Einige Vorschläge scheinen ihr, gefallen zu haben. Mittlerweile haben sie und Jens eine engere Auswahl festgelegt.

Isabell Horn: Eifersuchtsdrama vor der Geburt?

Das ist Isabells Favoriten

"Mein absoluter favourite Jungs-Name war schon immer Fritz", erzählte sie jetzt im Interview mit . "Ich finde Fritz klingt so frech und niedlich und selbstbewusst! Ich verbinde mit Fritz ganz viel Positives." Ehemann Jens ist jedoch für einen anderen Namen. "Friedrich ist ein absoluter Traumname von meinem Freund. Doch Friedrich ist auch der Lieblingsname von seinen beste Freunden - und sie sind zufälligerweise auch gerade schwanger. Deswegen ist der Name schon besetzt."

Glücklicherweise stehen noch weitere Namen auf Liste. Emil, Hans-Hermann und Ferdinand haben es dem Paar ebenfalls angetan. Mal sehen, für welchen Namen sich die beiden letztendlich entscheiden...