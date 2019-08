Isabell Horn: Erschütternde Nachrichten nach der Geburt!

Arme ! Am 18. Juli brachte die Schauspielerin ihren kleinen Sohn zur Welt. Eigentlich ein absoluter Grund zur Freude! Doch jetzt das Traurige...

Isabell Horn verkündet Baby-Namen

Obwohl Isabell während ihrer Schwangerschaft stets Updates aus ihrem Alltag gab, hielt sich die Schauspielerin nach der Geburt ihres kleinen Sohnes zu dem Namen vorerst bedeckt. So verkündete sie damals: "Ich habe mich am 18. Juli munter und gesund auf den Weg gemacht, um endlich meine liebe große Schwester und meine aufgeregten Eltern kennenzulernen." Als Favoriten galten bei Isabell und ihrem Partner Jens die Namen Emil, Fritz und Hans. Doch jetzt die Gewissheit! Via " " verriet die Mami nun stolz den Namen ihres kleinen Prinzen: "Der Name Fritz hat sich jetzt tatsächlich durchgesetzt (…) Unser kleiner Schatz heißt Fritz und es wird kleiner, süßer, frecher, lieber, ruhiger, temperamentvoller … wir wissen es nicht, es wird aber ein Fritz und wir sind total happy mit der Entscheidung." Eigentlich ein Grund zur Freude! Doch was folgt, sind eine Reihe von Negativ-Kommentaren...

Isabell Horn muss sich einer harten Kritik stellen

Wie in den Kommentaren zu Isabells Namensverkündung deutlich wird, sind ihre Fans von dem Namen Fritz überhaupt nicht begeistert. So ist zu lesen: "Ich hoffe, dass der kleine durch seinen Namen in der Schule oder auch schon im Kindergarten keine Probleme bekommen wird. Das kann mit so einem Namen leider passieren. Emil hätte besser gepasst" sowie "Wie kann man einem Kind den Namen Fritz geben oder Hans, total peinlich! Der kleine Junge tut mir jetzt schon echt voll leid, in der Schule wird er es nicht leicht haben ..." Autsch! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Isabell davon die Freude über den kleinen Fritz nicht verderben lässt...

