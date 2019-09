Isabell Horn: Großes Drama nach der Geburt!

Eigentlich könnte bei momentan alles so schön sein! Schließlich brachte sie vor gut sechs Wochen ihre niedlichen Sohn Fritz zur Welt. Doch jetzt das Traurige...

Isabell schüttet ihr Herz aus

Wie Isabell nun in einem " "-Video berichtet, ist sie momentan mit ihren Nerven ziemlich am Ende. So erklärt sie: "Mamasein ist echt ein krasser Job. Der Kleine war jetzt ab sieben Uhr bis halb zwölf an meiner Brust und die ganze Zeit nicht glücklich zu stellen. Also, ich habe jetzt gerade mal eine Kleinigkeit gegessen zwischendurch, ich bin so am Schwitzen. Das ist jetzt die dritte Woche vom Wochenbett und die Nacht war auch nicht so gut und heute bin ich irgendwie ganz schön emotional und es knockt mich ganz schön aus und das wollte ich euch auch mal zeigen. Ich hab das Gefühl, ich muss einfach mal alles rauslassen." Oh je! Die Arme! Ein Glück, dass sie sich auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen kann...

Isabells Fans stehen ihr bei

Unter dem Video wird deutlich: Isabells Community steht geschlossen hinter ihr! So kommentieren sie: "Du bist so herrlich ehrlich! Wunderschön zu sehen, dass man einfach nicht immer perfekt sein muss als Mama, sondern auch mal schlechte Tage haben darf" sowie "Es ist so toll von dir, dass du dabei so ehrlich bist. Mir kamen total die Tränen, als du geweint hast." Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Isabell bald wieder besser geht...

