Isabell Horn ist wieder schwanger!

In einem Video bei spricht die Schauspielerin Klartext. Sie ist so glücklich, dass sie sogar mit Freudentränen zu kämpfen hat. "Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass ich das endlich mit euch teilen kann - die frohe Botschaft. [...] Ich bin schwanger, ihr Lieben. Jaaaaa, 'Ellachen' bekommt ein Geschwisterchen. Ich bin schwanger", strahlt die 35-Jährige in die Kamera.

Isabell Horn ist bereits im vierten Monat. Sie konnte es kaum erwarten die Neuigkeiten in die Welt hinauszuposaunen, doch verständlicherweise wollte sie die ersten drei riskanten Monate abwarten.

Probleme mit der ersten Schwangerschaft

Isabell Horn ist selber noch völlig sprachlos. Auch, weil es diesmal extrem schnell geklappt hat. Das war in ihrer ersten Schwangerschaft ganz anders. "Beim letzten Mal hat das ja so lange gedauert, da haben wir ja fast eineinhalb Jahre rumgedoktort. Wir haben alles ausprobiert, alles gemacht. Es war eine ganz harte Zeit", gesteht sie im Video. Sie hatte große Sorgen. Doch nach anderthalb Jahren endlich die frohe Botschaft. Im März wird ihre Tochter Ella zwei Jahre alt. Und schon bald ist die Kleine eine große Schwester...