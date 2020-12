Isabell Horn: Jaa, Verlobung an Weihnachten!

Dass es mit einer Verlobung bisher nicht klappte, hatte zwei wundervolle Gründe: Ella (3) und Fritz (1). "Immer wieder kommt irgendetwas dazwischen, was unsere Pläne über den Haufen wirft. Erst kam Ella, bald darauf war ich schwanger mit Fritz", sagt die Schauspielerin gegenüber "Neue Post".

Außerdem steht sie wieder regelmäßig vor der Kamera. Sie spielt in der beliebten ZDF-Serie "Bettys Diagnose" (freitags, 19.25 Uhr, ZDF) die Krankenschwester Rike. Gedreht wird in Köln und ihre Familie lebt in Berlin – das ist wirklich kein Kinderspiel! Aber ihr Lebensgefährte hat sie von Anfang an unterstützt. "Jens hat mir direkt Mut zugesprochen und gesagt: 'Ich weiß, wie gerne du spielst und es dich erfüllt – also werden wir das auch irgendwie hinbekommen!'", sagt sie glücklich.